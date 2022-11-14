Военная авиабаза в Сирии, якобы атакованная Израилем, использовалась россией — СМИ

Ранее Сирия заявила, что что авиация Израиля нанесла удар по авиабазе Шайрат.

Сирийские СМИ заявляют, что Израиль якобы нанес ракетный удар по одной из крупнейших авиабаз Сирии — авиабазе Шайрат. Эту авиабаза использовали иранские и российские военные Ирана и россии*.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщениям СМИ, в результате предполагаемого израильского удара по аэродрому двое военных погибли, трое человек получили ранение. Военные источники заявили, что эту авиабазу недавно использовали военные Ирана.

По словам одного анонимного военного источника, удары наносились по взлетно-посадочной полосе на авиационной базе, которая расположена на юго-востоке от города Хомс. Кроме этого, источники в силовых структурах отметили, что россия, которая все еще сохраняет военное присутствие в Сирии, продолжает размещать свои войска рядом с авиабазой Шайрат, используя этот военный объект.

غارات جوية إسرائيلية وانفجارات قوية في مواقع إيران وحزب الله بريف حمص الشرقي #سوريا pic.twitter.com/GFJfPFLQKy — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) November 13, 2022

Также взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения на авиабазе Шайрат за последние три года подверглись значительному расширению российскими военными.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على منطقة ريف حمص pic.twitter.com/Ectw4HndI7 — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) November 13, 2022

Также отмечается, что рф использует аэродромы Шайрат в провинции Хомс, Тиас в Пальмире, а также развернула базу на аэродроме Эль-Камишли.

Ранее Курсор писал, что Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе. Есть информация, что атаке подверглись военный аэропорт и объекты иранских ополченцев и «Хизбаллы».

СМИ: Израиль атаковал в Сирии конвой с иранским оружием. Грузовики могли перевозить боеприпасы и ракеты в дополнение к нефти.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!