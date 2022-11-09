СМИ: Израиль атаковал в Сирии конвой с иранским оружием

Грузовики могли перевозить боеприпасы и ракеты в дополнение к нефти.

Журналисты утверждают, что Израиль совершил ночную атаку по колонне грузовиков на сирийско-иракской границе.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации журналистов, Израиль использовал дроны в районе пограничного пункта Аль-Букамаль, который довольно часто атаковали как американские, так и израильские ВВС, что пишут арабские СМИ.

Согласно данным иракских источников, конвой состоял из 22 бензовозов, которые везли в Ливан законный груз – топливо. Однако, есть версия, что в части грузовиков были боеприпасы и ракеты в дополнение к нефти.

В результате атаки поздно вечером во вторник недалеко от Абу-Камала – пограничного города, который часто используется в качестве перевалочного пункта группировками боевиков, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции, – было уничтожено несколько автомобилей и убито не менее 10 человек, в том числе неизвестное количество иранцев и иракских ополченцев.

Согласно заявлению иракских официальных лиц, колонна танкеров перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан. Израильские военные отказались комментировать информацию об ударе.

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