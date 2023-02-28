В украинской разведке рассказали, что поможет ВСУ переломить ход войны

Буданов считает, что Украина имеет все шансы завершить войну в 2023 году.

Прошел год с начала полномасштабного вторжения российской федерации* на территорию Украины, и несмотря на неутешительные прогнозы в начале войны, ВСУ продемонстрировали всему миру, что не готовы сдаваться, а будут делать все возможное, чтобы прогнать захватчиков и освободить свои земли. В украинской разведке отметили, что поможет ВСУ переломить ход войны.

Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью «Голосу Америки».

По его словам, ситуация на фронте будет зависеть от поставок вооружения украинским бойцам, сейчас партнеры помогают ВСУ и продолжают давать оружие, но темпы и объемы не являются достаточными, чтобы совершить перелом, а поэтому нужно усилить поставки. В частности, Украине нужна штурмовая авиация, это прежде всего самолеты А10, Thunderbolt II, а еще армейская авиация, но это ударные вертолеты типа АН64 и так далее. Эти воздушные судна предназначены для ударов по земле.

Буданов считает, что к концу текущего лета ВСУ смогут достичь успеха и выйти на границы 1991 года, Украина действительно имеет шансы выиграть войну в российской федерации.

«Курсор» писал ранее, что по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, война против россии должна была начаться еще в 2021 году, но тогда путина остановили международные дипломатические усилия.

Еще мы писали, что российская федерация за год войны, которую она развязала на территории Украины, потеряла большое количество своих солдат, а также разного вида вооружения и техники. Согласно оценке Forbes, за 12 месяцев страна-агрессор потратила на военный конфликт 114,4 миллиарда долларов.

Напомним, что российская федерация за то, что напала на украинскую территорию и совершила на ней массовые военные преступления рано или поздно заплатит высокую цену. Эту войну она не выиграет, а после проигрыша, страна-агрессора просто развалится и этот процесс неизбежен.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!