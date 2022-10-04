ВСУ показали захваченный иранский БПЛА «Mohajer-6»

07:26, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

О получении россией иранских боевых беспилотников, которые она может развернуть на поле боя в Украине, сообщалось в Соединенных Штатах в конце августа.

Украинские военные показали в соцсети захваченный современный иранский ударный беспилотник Mohajer-6.

Фотографию с «трофеем» затем опубликовало Минобороны Украины.  

Этот беспилотник обезвредили над Черным морем в сентябре этого года.

«23 сентября зенитчиками воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6″, — рассказали военные.

Многоцелевой БПЛА Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения.

Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Иранский беспилотник имеет фиксированное трехопорное шасси, которое убирается после взлета. Комплекс обеспечивает автоматический взлет и посадку.

БПЛА имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км.

Иранский беспилотник имеет двигатель компании Rotax Aircraft Engines. Максимальная скорость Mohajer-6 – 200 км/ч, продолжительность полета составляет 12 часов, а максимальная высота – 5400 метров.

БПЛА оснащен камерой с мультиспектральным сенсором, лазерным дальномером и двумя подвесками: по одной под каждым крылом. На захваченном беспилотнике были авиабомбы «Ghaem-5».

В другой модификации дрон имеет 4 подвески: по 2 под каждым крылом. Они несут ракеты и бомбы.

О получении россией* иранских боевых беспилотников, которые она может развернуть на поле боя в Украине, сообщалось в Соединенных Штатах в конце августа.

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