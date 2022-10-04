ВСУ показали захваченный иранский БПЛА «Mohajer-6»

О получении россией иранских боевых беспилотников, которые она может развернуть на поле боя в Украине, сообщалось в Соединенных Штатах в конце августа.

Украинские военные показали в соцсети захваченный современный иранский ударный беспилотник Mohajer-6.

Фотографию с «трофеем» затем опубликовало Минобороны Украины.

Ukraine hijacked and landed an Iranian Mohajer-6 drone, complete with munitions. Yoink! pic.twitter.com/22U6Rf7vcF — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) October 3, 2022

Recently, in response to a note from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the ambassador of Iran stated that his country has not supplied drones to russia.

Here is the Iranian drone Qods Mohajer-6, which was launched to coordinate an attack on Odesa a few days ago. pic.twitter.com/C5Ep0kj7GZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022

Этот беспилотник обезвредили над Черным морем в сентябре этого года.

«23 сентября зенитчиками воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6″, — рассказали военные.

Многоцелевой БПЛА Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения.

Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Иранский беспилотник имеет фиксированное трехопорное шасси, которое убирается после взлета. Комплекс обеспечивает автоматический взлет и посадку.

БПЛА имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км.

Иранский беспилотник имеет двигатель компании Rotax Aircraft Engines. Максимальная скорость Mohajer-6 – 200 км/ч, продолжительность полета составляет 12 часов, а максимальная высота – 5400 метров.

БПЛА оснащен камерой с мультиспектральным сенсором, лазерным дальномером и двумя подвесками: по одной под каждым крылом. На захваченном беспилотнике были авиабомбы «Ghaem-5».

В другой модификации дрон имеет 4 подвески: по 2 под каждым крылом. Они несут ракеты и бомбы.

О получении россией* иранских боевых беспилотников, которые она может развернуть на поле боя в Украине, сообщалось в Соединенных Штатах в конце августа.

Ранее Курсор писал, что 3 октября, основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне в Украине.