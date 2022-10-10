После успехов ВСУ: BAE Systems планирует перезапустить производство гаубиц М777

По оценкам компании, для восстановления полного производства M777 потребуется от 30 до 36 месяцев, не в последнюю очередь потому, что компании требуется новый поставщик титана.

Производитель вооружений BAE Systems планирует перезапустить производство 155-мм гаубиц М777.

Источники издания The Wall Street Journal сообщили, что рассматривает перезапуск производства гаубиц М777 после успеха в Украине.

По информации издания, несколько стран заинтересованы в покупке М777 от BAE Systems.

Британский производитель вооружений ведет переговоры о перезапуске производства гаубиц с армией США.

Заинтересованность в гаубицах М777 выросла после их успешного использования украинской артиллерией за последние месяцы.

М777 разрешили украинским военным использовать более широкий спектр снарядов, в том числе и зарядов с GPS-наведением.

Последний контракт на гаубицы М777 компания BAE Systems получила от Индии в 2017 году.

После этого соглашения в компании BAE Systems официально не сообщалось о новых заказах М777.

По оценкам компании, для восстановления полного производства M777 потребуется от 30 до 36 месяцев, не в последнюю очередь потому, что компании требуется новый поставщик титана.