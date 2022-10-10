После успехов ВСУ: BAE Systems планирует перезапустить производство гаубиц М777

Производитель вооружений BAE Systems планирует перезапустить производство 155-мм гаубиц М777.
Источники издания The Wall Street Journal сообщили, что рассматривает перезапуск производства гаубиц М777 после успеха в Украине.
По информации издания, несколько стран заинтересованы в покупке М777 от BAE Systems.
Британский производитель вооружений ведет переговоры о перезапуске производства гаубиц с армией США.
Заинтересованность в гаубицах М777 выросла после их успешного использования украинской артиллерией за последние месяцы.
М777 разрешили украинским военным использовать более широкий спектр снарядов, в том числе и зарядов с GPS-наведением.
Последний контракт на гаубицы М777 компания BAE Systems получила от Индии в 2017 году.
После этого соглашения в компании BAE Systems официально не сообщалось о новых заказах М777.
По оценкам компании, для восстановления полного производства M777 потребуется от 30 до 36 месяцев, не в последнюю очередь потому, что компании требуется новый поставщик титана.
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