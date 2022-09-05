«Военные запасы Евросоюза истощены» — Боррель

При этом, по словам дипломата, ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется — несмотря на угрозы и шантаж со стороны россии.

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и какие бы угрозы и шантаж россия* ни применила к ЕС.

Об этом в понедельник, 5 сентября, после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает AP.

При этом Боррель предупредил, что запасы оружия в ЕС истощаются, и призвал страны-члены Евросоюза «лучше координировать свои расходы на военную технику».

«Военные запасы большинства государств-членов, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставили украинцам много возможностей. … Их нужно пополнить. Лучший способ пополнения — делать это вместе. Это будет дешевле», — сказал Боррель в ходе дебатов с европейскими парламентариями.

До этого Денис Шмыгаль призвал Европейский Союз твердо противостоять российскому энергетическому «шантажу» и предоставить больше оружия, в том числе самолетов, для разоренной войной Украины, даже несмотря на то, что запасы вооружений в ЕС истощаются.

Как сообщал Курсор, в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет. При этом странам ЕС нужно больше координироваться и инвестировать в безопасность.

«Мы тратим на оборону столько же, сколько Китай, и в четыре раза больше, чем Россия. В результате долгового кризиса мы вступили в фазу разоружения и теперь не можем справиться с текущими вызовами», — считает Боррель.

Также Курсор информировал о том, что Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных.

Он отметил, что война потребует от Европы дальнейших усилий не только с точки зрения материального снабжения украинской армии. Боррель на пресс-конференции в Сантандере отметил, что новое вооружение для ВСУ потребует обучения бойцов. И ЕС предоставит такую помощь.