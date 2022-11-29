Военный эксперт назвал главную задачу российских оккупантов в Украине на сегодняшний день

Роман Свитан также прокомментировал, может ли тотальное отключение электроэнергии в Украине повлиять на ситуацию на фронте.

Военный эксперт, полковник в запасе Роман Свитан заявил, что главная задача оккупантов на сегодняшний день — полное обесточивание Украины.

Об этом он сказал в интервью каналу 1+1.

«После энергетических объектов россияне могут начать обстреливать объекты газо- и водоснабжения, а также железную дорогу. Также мосты, то есть вся инфраструктура, которая подвергается ударам с воздуха. Сейчас перед ними (россиянами) стоит первоочередная задача отключить Украину от энергопотребления. Первая задача – система питания. Дело в том, что водопровод не работает без электриков», — сказал эксперт.

Роман Свитан также прокомментировал, может ли тотальное отключение электроэнергии в Украине повлиять на ситуацию на фронте, замедлить ремонт поврежденной техники или разрушить цепочки поставок.

«Конечно, логистические цепочки подвержены высокому риску, так как часть оборудования перевозится по железной дороге. При этом, если электровозы не смогут работать, перемещение оборудования будет осуществляться тепловозами. Ремонт техники производится на военных заводах, и у них есть альтернативные, дополнительные источники энергии; запускаются очень мощные генераторы и ремонт оборудования не прекращается. Поэтому отключение не окажет существенного влияния на передвижение войск на фронте и восстановление техники».

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