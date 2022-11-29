Военный эксперт объяснил, как снабжаются российские войска в Приднестровье

Ротация российских военных в непризнанном Приднестровье происходит под видом туристов, въезжающих в Молдову через европейские страны. Российская федерация в настоящее время не поставляет оружие в так называемую «ПМР», но они по-прежнему поставляют запчасти для ремонта и обслуживания.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Молдова закрыла воздушное пространство. Она запретила своим и, конечно же, российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Молдовы. Сегодня ротация проходит под видом туристов, и российские военные могут прибыть в Приднестровье через Кишинев, через третьи страны», — сказал он.

Жданов отметил, что российские военные въезжали в Молдову через европейские страны по поддельным паспортам, выдаваемым за настоящие, но выданным на другую фамилию.

«Так происходит ротация кадров. Что касается снаряжения и вооружения, ротации нет. Единственное, туда доставляют запчасти для ремонта и обслуживания техники и вооружения», — сказал он.

По словам эксперта, к сожалению, полностью перекрыть транзит этих запчастей невозможно.

«Транзита через Украину сегодня нет. Железнодорожного сообщения между рф и Украиной нет, оно закрыто. А вот через, скажем, европейские страны поставки вполне возможны. Запчасти продаются не как товары военного назначения, а как товары народного хозяйства. Никто не возит бронекорпуса и крупнокалиберные пулеметы, а все остальное — гайки, ключи, шестеренки, подшипники, карбюраторы, аккумуляторы — не являются 100% военными товарами», — пояснил Жданов.

Он также отметил, что торгово-экономические отношения между Молдовой и рф не были разорваны; между странами есть договор, как, например, в Беларуси — о дружбе и сотрудничестве с рф.

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