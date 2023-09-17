Военный эксперт оценил шансы ВСУ на прорыв Донецка

Может быть это произойдет не без помощи россиян.

По мере продвижения украинских войск на поле боя и будет зависеть то, где произойдет прорыв фронта. Важно конкретно то, куда ВСУ будут двигаться, уверен военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. По его мнению, этим направление вполне может стать и донецкое, о котором говорят все чаще после захода Сил оборони в Опытное.

Об этом пишет "Униан".

"Все будет зависеть от того, в каком месте будет прорыв фронта. … Разорвется там, где россияне не успеют купировать ситуацию. И туда пойдут уже наши резервы. Это может быть Донецк, это может быть Горловка, это может быть Кременная, Времьевский выступ, Угледар, Ореховское направление, или форсирование Днепра, или, не исключаю, даже Энергодар", – отметил Свитан.

Также он добавил, что отчасти этот прорыв будет организован самими россиянами. Согласно его наблюдениям, они сейчас пытаются распределить свои маленькие резервы по всей линии фронта. Также порой перебрасывают уже вступившие в бой резервы с одного места на другое, что никогда никто не делает.

"Россияне это делают из-за безысходности, так как резервов реальных свежих нет. … Части более-менее укомплектованные бросают на заделку проблем вдоль всей линии фронта, в основном в сторону Луганска", – объясняет Свитан.

Ранее "Курсор" писал о том, что ВСУ освободили Андреевку Донецкой области, разгромив российские войска. Поселок был взят под контроль украинскими военными после ожесточенных боев.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!