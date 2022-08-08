Военный эксперт предположил, решится ли россия взорвать Запорожскую АЭС

Россия установила свою артиллерию у ЗАЭС, чтобы регулярно совершать обстрелы.

Об этом в эфире украинского телеканала ТСН заявил военный эксперт Александр Мусиенко, назвав действия россии* шантажом невиданного масштаба.

Когда его спросили, решится ли рф взорвать ЗАЭС, Мусиенко ответил, что «угроза есть». По его словам, если представить подрыв, то это будет даже не ядерная атака, а «ядерный терроризм». Тем более россияне открыто заявляют, что там будет либо рф, либо выжженная пустыня.

«Зная, что они наносили удары по ЗАЭС, по первому энергоблоку, угроза действительно есть», — повторил он.

Он объяснил, что рф использует это как способ давления и шантажа и действует как террорист. Россия, по его словам, запугивает как Европу, так и мир, заставляет идти на компромисс. Он сказал, что у россии одна цель – помешать контрнаступательным действиям. Кроме того, еще одна их цель касается практической плоскости — отрезать ЗАЭС от общей электросети, добавил Мусиенко.

Напомним, что россия начала набирать в ряды своей армии приговоренных к тюремному заключению за убийства и разбой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!