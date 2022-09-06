Военный эксперт рассказал, почему армии рф не помогут иранские беспилотники

«Использование россиянами ракет С-300 для ударов по наземным целям является свидетельством того, что рф в определенной степени исчерпала свой потенциал ракет», — говорит эксперт.

Потенциал армии страны-агрессора рф* пока несравненно меньше, чем в начале широкомасштабного вторжения или даже месяц назад. Попытки восстановить его хотя бы благодаря беспилотникам из Ирана не помогут россиянам, так как контрнаступательный потенциал ВСУ постоянно растет.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Использование россиянами ракет С-300 для ударов по наземным целям Украины — это свидетельство того, что рф в определенной степени исчерпала свой потенциал ракет, предназначенных именно для нанесения ударов по наземным целям, сказал Мельник.

«Плохая новость в том, что, по сообщениям нашей разведки, именно эти ракеты у россиян есть с избытком. Поэтому при всех недостатках все равно это большая угроза для Украины», — отмечает эксперт.

«Если говорить в целом о наступательном потенциале рф, то по сравнению с тем, что было еще месяц назад, не говоря уже о шести месяцах назад, по подтверждению многих источников, он преимущественно исчерпан. Меры, которые сейчас в пожарном порядке пытаются осуществлять российские власти по мобилизации человеческого ресурса, по поиску техники, вооружений, являются подтверждением того, что рф не изменила своих намерений. Об этом, в частности, свидетельствует и заявление Пескова об их видении, так сказать, урегулировании конфликта.

Но даже использование каких-то ограниченных источников поставок типа иранских беспилотников или опрокидывание остатков своих вооружений из Сирии вряд ли спасет ситуацию, если будет сохранена динамика наращивания наступательного потенциала украинской стороны», — сказал Мельник.

Как сообщал Курсор, в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!