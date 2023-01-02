Военный комитет НАТО проведет очную встречу по Финляндии, Швеции и Украине

В Брюсселе 18-19 января высший военный орган НАТО — Военный комитет — соберется на очное заседание.

Об этом сообщается на сайте Альянса.

Отмечается, что на повестке дня будут ход войны в Украине и поддержка Киева со стороны НАТО, а также вопросы, возникшие на пути вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

На первой платформе будут обсуждаться вопросы вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

«Вторую сессию возглавит Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Лавин. Она будет сосредоточена на первых наблюдениях за текущей войной в Украине и ускорении внедрения Концепции НАТО по завершению боевых действий и Программы развития военных действий», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что начальники Генеральных штабов обсудят военный потенциал и способность НАТО оградить Альянс от всех нынешних и будущих вызовов.

Третья сессия будет включать анализ выполнения Альянсом Концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.

Как сообщал Курсор, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада готовиться к затяжной агрессии россии* в Украине.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, россия не намерена отказываться от своей главной цели — установление контроля над Украиной», — сказал он.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивое чувство скорой победы Киева. Глава НАТО подчеркнул, что Украина остро нуждается в военной поддержке Запада, ведь россия пополнила ряды военных и готовится к продолжению войны.

«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, так будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — отметил Столтенберг.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.