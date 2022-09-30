Война может закончиться до прохождения процедур по вступлению Киева в НАТО — ОП Украины

Война россии* против Украины может закончиться раньше, чем Киев пройдет все бюрократические процедуры по вступлению в НАТО.

Он отметил, что подача Украиной заявки на вступление в Североатлантический Альянс не повлияет на ход войны против россии и происходящее на оккупированных территориях. По словам Подоляка, эта заявка символизирует начало новой эры для Украины и формирования архитектуры безопасности.

«Как только Украина финализирует правильно войну, как только россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО. Я думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры», — сказал он.

По мнению Подоляка, Украина может практически одновременно с освобождением территорий войти в НАТО, чтобы предотвратить возникновение подобных масштабных войн в Европе в будущем, а подача заявки о вступлении в НАТО поможет ускорить поставки оружия Украине.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 30 сентября, Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!