Война РФ с Украиной уже пошла не по плану Путина — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина победит в противостоянии с Россией. Владимир Путин, скорее всего, совсем не ожидал такой стойкости от украинской армии и народа.
Об этом Блинкен рассказал в интервью BBC.
Если Кремль таким образом собирается свергнуть правительство, а затем установить свой марионеточный режим на территории Украины, то у него не получится. Так, миллионы украинцев откажутся подчиняться.
Так, действия ВСУ и украинцев не дают оккупационным войскам продвигаться вглубь страны.
Штаты и дальше будут оказывать давление на Россию, чтобы прекратить боевые действия.
Ранее Курсор сообщал, что журналист Bellingcat заявил, что ресурсы российской армии закончатся к воскресенью.
Кроме того, наш сайт писал, что Россия настаивает на том, что не будет оккупировать Украину.
Еще напомним, что информационное агентство BBC прекращает работу в России на фоне войны в Украине.
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