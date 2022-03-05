Война РФ с Украиной уже пошла не по плану Путина — Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов подтвердил, что Белый дом и дальше будет оказывать давление на Россию до полного прекращения боевых действий на территории Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина победит в противостоянии с Россией. Владимир Путин, скорее всего, совсем не ожидал такой стойкости от украинской армии и народа.

Об этом Блинкен рассказал в интервью BBC.

Если Кремль таким образом собирается свергнуть правительство, а затем установить свой марионеточный режим на территории Украины, то у него не получится. Так, миллионы украинцев откажутся подчиняться.

Так, действия ВСУ и украинцев не дают оккупационным войскам продвигаться вглубь страны.

Штаты и дальше будут оказывать давление на Россию, чтобы прекратить боевые действия.

Ранее Курсор сообщал, что журналист Bellingcat заявил, что ресурсы российской армии закончатся к воскресенью.

Кроме того, наш сайт писал, что Россия настаивает на том, что не будет оккупировать Украину.

Еще напомним, что информационное агентство BBC прекращает работу в России на фоне войны в Украине.

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