Война с Омикроном: Байден отправляет армию в больницы

Президент Джо Байден объявил в четверг, что намерен использовать свои полномочия главнокомандующего вооруженными силами США для поддержки медицинского персонала в больницах в свете большой рабочей нагрузки и нехватки рабочей силы, вызванной Омикроном.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

В последние дни количество больных ишемической болезнью сердца в США достигло беспрецедентно высокого уровня с начала эпидемии, и в то же время многие медицинские бригады вынуждены изолироваться из-за заражения коронавирусом. Солдаты привлечены в различных штатах США, где ситуация в больницах особенно тяжелая: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд, Мичиган, Огайо и Нью-Мексико.

Это в дополнение к 800 военнослужащим и другим федеральным бригадам скорой помощи, отправленным в 24 штата после Дня Благодарения в конце ноября, в том числе более 300 врачей, медсестер и парамедиков. В то же время почти все штаты США уже разместили на своих территориях Национальную гвардию — на сегодняшний день около 14 тысяч военнослужащих — для помощи в вакцинации от коронавируса, тестировании и лечении.

Одновременно с объявлением Байдена о развертывании сил он объявил, что федеральное правительство закупит 500 миллионов наборов для экспресс-тестов (в дополнение к уже закупленным 500 миллионам) и что на следующей неделе любой американец сможет бесплатно заказать наборы для домашнего тестирования. Байден также объявил, что граждане смогут бесплатно получать качественные маски.

Ранее Курсор сообщал, что Джо Байден выразил соболезнования по поводу смерти Оры Герцог.

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