Джо Байден выразил соболезнования по поводу смерти Оры Герцог

Президент Герцог получает письма с соболезнованиями от мировых лидеров в связи со смертью его матери.

Президент Исаак Герцог за последние несколько дней получил послания и письма с соболезнованиями от мировых лидеров в связи со смертью его матери, бывшей первой леди Оры Герцог, вдовы шестого президента Израиля Хаима Герцога.

Об этом сообщает Israel National News.

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, написал: «Я был опечален известием о кончине вашей матери Оры. Я выражаю свои искренние сочувствия и глубочайшие соболезнования вам, вашей семье и всему народу Израиля, поскольку вы оплакиваете ее потерю. Ваша мать была незаурядной личностью, посвятившей свою жизнь нации, которую она любила. В это печальное время я надеюсь, что вы найдете утешение в размышлениях о жизнях, которых она коснулась за многолетнее служение своей стране».

Президент Байден добавил : «Я очень восхищался вашей матерью. По сей день я горжусь тем, что встретил ее».

Владимир Путин, президент Российской Федерации, написал президенту Герцогу: «Примите глубочайшие соболезнования в связи с кончиной вашей матери Оры Герцог. Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек, ее смерть – невосполнимая утрата. Я искренне разделяю ваше горе. Желаю вам и вашей семье мужества и стойкости в этот трудный час».

Эммануэль Макрон, президент Французской Республики: «Узнав о смерти вашей матери, я хочу поделиться с вами своими соболезнованиями и выразить вам свою дружбу и поддержку».

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики: «Прекрасно зная, что место матери никогда не может быть заполнено, я всем сердцем разделяю вашу скорбь и выражаю искренние соболезнования от имени моего народа и от себя. Желаю Вашему Превосходительству и Вашей скорбящей семье терпения и стойкости».

Хамад бин Иса Аль Халифа, король Бахрейна: «От имени народа и правительства Королевства Бахрейн мы выражаем наши искренние соболезнования Вашему Превосходительству и семье покойного, моля Всемогущего Бога о даровании милости и прощения покойной, а вашему сиятельству и ее родственникам терпения и утешения».

Фелипе VI, король Испании: «От имени правительства и народа Испании я хочу выразить вам самые искренние соболезнования в связи с такой горестной утратой. Королева присоединяется ко мне и выражает глубочайшие соболезнования вашей семье».

Катерина Сакелларопулу, президент Греческой Республики: «С глубокой скорбью я узнала о кончине вашей матери Оры Герцог, общественной и экологической активистки, которая страстно трудилась на благо общества, благосостояния своих соотечественников и прогресс ее нации».

Халима Якоб, президент Республики Сингапур: «Сингапур был удостоен чести принимать госпожу Герцог, когда она сопровождала покойного президента Хаима Герцога во время государственного визита в 1986 году. По этому случаю в ее честь был назван вид орхидеи. Пусть память о ней и дальше будет благословением».

Напомним, что «Курсор» писал о том, что Беннет выразил соболезнования по поводу смерти матери Герцога.

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