Путин выступил с новым заявлением и предположил развал рф

Российский диктатор владимир путин выступил с новым заявлением, в котором сказал, что западные лидеры делают все, чтобы «раскассировать бывший Советский Союз и ликвидировать россию».

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы кремля, если Западу удастся реализовать свой план, то судьбы многих народов рф могут кардинально измениться и он не знает, сохранится ли такой этнос как русский народ в том виде, в котором он существует на сегодняшний день.

«Ну будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге», — подчеркнул российский диктатор в интервью пропагандистскому телеканалу.

Путин заявил, что россия якобы долгое время закрывала на все глаза, потому что пыталась выстроить партнерские отношения. Но страны НАТО являются соучастниками «преступного киевского режима», а россия не будет выстраивать новый мир только в интересах США.

Президент рф отметил, что НАТО участвует в конфликте, потому что поставляет вооружение ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации растет недовольство из-за провалов российской армии в Украине, а президент владимир путин становится главным объектом критики. Многие россияне не довольны тем, что кремль продолжает участвовать в конфликте на востоке Украины, при этом теряя своих военных и расточая деньги на войну, вместо того чтобы улучшать экономическую ситуацию в стране.

Еще мы писали, что президент россии владимир путин разработал план вторжения в Украину, не делясь этим с окружающими его сотрудниками. Такой шаг вызвал недовольство военной элиты, которая не поддерживает агрессивных действий.

Напомним, что советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Джо Байден забил последний гвоздь в крышку гроба владимира путина, когда пообещал, что даст Украине все для победы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!