Война в Украине: Шольц рассказал, к чему стоит подготовиться странам НАТО

Шольц сказал, что лучше всего быть готовым к долгой войне.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, что, когда речь идет о войне россии* в Украине, на данный момент «лучше всего подготовиться к долгой войне».

В беседе с журналисткой Кристиан Аманпур Шольц подчеркнул, что президент россии владимир путин должен знать, что западные союзники Украины «готовы все время оставаться» вместе с пострадавшей от войны страной. Он настаивал на том, что путин «никогда не ожидал», что Европа и мир объединятся и примут совместный ответ на кризис в Украине.

Шольц также выразил признательность за «крепкий союз с Соединенными Штатами» в вопросе об Украине. При этом он не уточнил, когда будут доставлены танки, которые Германия и ее союзники обещали отправить в эту страну. Шольц добавил, что текущая ситуация свидетельствует о необходимости непрерывного производства оружия, которое находится в эксплуатации.