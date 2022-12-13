Война в Украине: в Херсонской области взорвали авто коллаборанта

До начала войны Булюк был депутатом Херсонского областного совета от партии «Наш край» и более 5 лет возглавлял Херсонскую таможню.

В Скадовске взорвали автомобиль вицегубернатора оккупированной Херсонской области Виталия Булюка. Его доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Скадовского городского совета в своих соцсетях.

«В 12.30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте”, – сообщила пресс-служба.

В Скадовском горсовете сообщили, что после инцидента оккупанты начали обыски и проверки документов, а город закрыли на въезд и выезд. По дороге в Скадовск заблокировали весь транспорт: школьные автобусы, такси и частные автомобили.

Российский министр здравоохранения оккупированной Херсонщины Вадим Ильмиев также подтвердил, что Булюк получил значительные ранения.

«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел”, – сообщил Ильмиев и добавил, что чиновник находится в одной из больниц региона.

Известно, что Булюк занимался вопросами экономики, финансово бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов оккупированного региона. Он является близким другом назначенного Москвой губернатора региона Владимира Сальдо и кумом бывшего заместителя председателя Верховной Рады Украины Игоря Калетника.

До начала войны Булюк был депутатом Херсонского областного совета от партии «Наш край» и более 5 лет возглавлял Херсонскую таможню.

В мае 2022 года Булюку заочно сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. В Офисе генпрокурора Украины отмечали, что депутат помогал российским войскам захватить здание одного из горсоветов области.

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