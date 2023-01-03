Жуткие кадры: в Украине за спиной французского журналиста в прямом эфире произошел мощный взрыв

По французскому телевидению показали момент, когда за спиной журналиста, который вел репортаж в прямом эфире из Краматорска, произошел взрыв.
Видно, как ведущий и зрители в студии были потрясены увиденным.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram подборку кадров с войны вместе со следующим сообщением: «На большой войне не бывает мелких действий. Ненужных нет. Каждый из нас боец. Каждый из нас — фронт. Каждый из нас является основой обороны. Мы боремся как одна команда – вся страна, все наши регионы».
Отметим также, что в эфире национального телевидения Украины Юрий Игнат, пресс-секретарь командования ВВС Вооруженных сил Украины, заявил, что с сентября было сбито около 500 российских беспилотников.
«Мы сбиваем дроны. Как видите, за два дня — в новогоднюю ночь и на следующий день — было сбито 84 дрона. 100% сбито силами ПВО. Таких результатов еще никогда не достигали. Количество беспилотников с 11 сентября уже приближается к 500. То есть сбито 500 дронов», — сказал он.
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