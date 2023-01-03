Жуткие кадры: в Украине за спиной французского журналиста в прямом эфире произошел мощный взрыв

По французскому телевидению показали момент, когда за спиной журналиста, который вел репортаж в прямом эфире из Краматорска, произошел взрыв.

The moment of the missile arrival at the AFU quarters in Druzhkovka was filmed live by French TV. pic.twitter.com/LPicHriPkK — Trollstoy (@Trollstoy88) January 2, 2023

Видно, как ведущий и зрители в студии были потрясены увиденным.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram подборку кадров с войны вместе со следующим сообщением: «На большой войне не бывает мелких действий. Ненужных нет. Каждый из нас боец. Каждый из нас — фронт. Каждый из нас является основой обороны. Мы боремся как одна команда – вся страна, все наши регионы».