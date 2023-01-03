ВСУ взяли под контроль стратегическую трассу на востоке Украины

ВСУ установили огневой контроль над трассой Р-66 между Кременной и Сватово в Луганской области на востоке Украины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, просто так проехать по этой трассе оккупанты больше не могут. Группы ССО работают над уничтожением техники врага на Р-66.

Трасса Р-66 стратегически важна для украинской армии, ведь контроль над ней полностью уничтожит логистику оккупантов. Ранее британская разведка отметила, если ВСУ возьмут под свой полный контроль трассу Р-66 на Донбассе, то оборону российских войск в Кременной будет подорвано.

Также ВСУ показали видекадры уничтожения склада боеприпасов российской армии в Сватово.

Ранее Курсор писал, что разведка Украины спрогнозировала действия рф в 2023 году.

Кроме того, наш сайт сообщал, что у путина заявили о готовности к перезапуску отношений еще с одной страной.

Напомним, в США отреагировали на скандальное заявление нового министра Эли Коэна о войне в Украине.

Читайте также: в Иране сделали дерзкое заявление в войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.