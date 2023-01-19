Вокруг конкурса «Мисс Вселенная» разгорелся новый скандал

Р’Бонни Габриэль стала первой филиппинской американкой, получившей корону Мисс Вселенная, и первой американкой, выигравшей после победы Оливии Калпо в 2012 году.

Организация «Мисс Вселенная» высказалась по поводу обвинений в фальсификации после победы Мисс США Р’Бонни Гэбриэл в прошлую субботу.

«Субботний конкурс стал первым случаем, когда транс-женщина выступила на сцене Мисс Вселенной», — говорится в заявлении организации, имея в виду речь владелицы «Мисс Вселенной», трансгендера из Таиланда Джакапонг Джакраджутатип.

«Кроме того, это был первый случай, когда американка филиппинского происхождения получила корону, — говорится в заявлении. — Ложные обвинения в фальсификации абсурдны и отвлекают от невероятных вех, которые наша организация и делегаты пережили в эти выходные».

«Вместо того, чтобы сосредотачиваться на необоснованных заявлениях, мы продолжим освещать расширение прав и возможностей женщин во всем мире, инклюзивность, разнообразие и трансформационное лидерство», — заключила организация.

Во время трансляции конкурса «Мисс Вселенная 2022» фанаты в Twitter утверждали, что конкурс был сфальсифицирован, указывая на то, что JKN Global Group, владеющий «Мисс Вселенной», также владеет конкурсом «Мисс США».

Габриэл стала первой филиппинкой из Америки, получившей титул Мисс США на конкурсе в октябре прошлого года. В декабре 2021 года она была названа Мисс Техас США.

Интернет-критики также утверждали, что конкурсом манипулировали в пользу американской участницы, потому что он проводился в Соединенных Штатах.

Победа Габриэл на конкурсе «Мисс США» также вызвала негодование многих других участниц, заявивших, что, по их мнению, американка была бенефициаром «фаворитизма». Многие участницы ушли со сцены после победы Габриэль, не поздравив ее, нарушив традицию конкурсов красоты.

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