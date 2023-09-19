Протесты в Армении: протестующие требуют отставки Пашиняна и скандируют легендарный лозунг о путине

Один из митингующих назвал президента рф фашистом, карликом и преступником.

Сейчас в Ереване (Армения) протестующие окружили дом правительства, выдвинув ряд требований.

В столице страны продолжаются митинги, которые посвящены недавним событиям в Нагорном Карабахе. По мнению многих протестующих, премьер-министр Никола Пашинян – предатель, который должен уйти в отставку.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как на митинге громко звучит речь одного из протестующих:

"Бредовые идеи восстановления Советского Союза в воспаленном мозгу фашиста-карлика-преступника путина заставили его пойти на военные преступления в Украине. Сегодня путин совершает военные преступления в Карабахе…Он подлый трус, убивает армян руками азербайджанцев. Путин 30 лет ставил своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою наглую, подлую, циничную и имперскую политику. И так было всегда на протяжении 300-летней кровавой истории Российской империи. Будьте вы прокляты, подонки"

Также не обошлось без уже ставших культовыми лозунгов о путине:

Кроме этого, митингующие предпринимали попытки штурма здания правительства, что зафиксировали на видео. Это здание сейчас защищают силовики, которые стали участниками стычек с протестующими.

Также они заблокировали посольство рф в Армении. Полицейские воспользовались светошумовыми гранатами. В Службе национальной безопасности Армении заявили, что примут меры, чтобы нейтрализовать любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность.

"Курсор" сообщал о том, что в правительстве россии намекнули на незавидную судьбу Армении.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!