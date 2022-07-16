На Европу обрушилась рекордная жара: температура может подняться до 40°C

Пассажирам железнодорожного транспорта и пользователям системы метро Лондонского метрополитена рекомендовано воздержаться от поездок в понедельник и вторник без крайней необходимости.

Британское правительство провело в субботу совещание по чрезвычайным ситуациям для планирования действий на случай рекордно высоких температур на следующей неделе после того, как метеорологические службы выпустили первое в истории «красное» предупреждение об экстремальной жаре.

Предупреждение распространяется на значительную часть Англии в понедельник и вторник, когда температура впервые может достичь 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту), создавая риск серьезных заболеваний и даже смерти среди здоровых людей, сообщило в пятницу Метеорологическое управление Великобритании, метеорологическая служба страны.

Британский рекорд жары составляет 38,7°C (101,7°F), установленный в 2019 году.

Пассажирам железнодорожного транспорта и пользователям системы метро Лондонского метрополитена рекомендовано воздержаться от поездок в понедельник и вторник без крайней необходимости. Поскольку дети и пожилые люди считаются особенно уязвимыми к высоким температурам, школы и дома престарелых призвали принять меры по защите учащихся и пожилых людей. Большинство школ в Англии продолжают занятия до конца следующей недели.

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