ВОЗ: оспа обезьян является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

В последние недели усилилось давление со стороны ученых и экспертов в области общественного здравоохранения на ВОЗ и национальные правительства с целью принятия дополнительных мер в отношении оспы обезьян.

Члены группы экспертов ВОЗ разделились во мнениях относительно того, представляет ли вспышка оспы обезьян глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, но генеральный директор агентства все еще может объявить максимальное предупреждение, сообщают СМИ, ссылаясь на источники, близких к теме.

Комитет, собравшийся на этой неделе, дал рекомендации генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, который отвечает за принятие окончательного решения о том, следует ли объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

В прошлом гендиректор ВОЗ всегда следовал рекомендации комитета, но источники, говорившие на условиях анонимности, сказали, что он серьезно рассматривает возможность объявления наивысшего уровня готовности агентства, несмотря на отсутствие мнения большинства из-за его озабоченности по поводу срочности ситуации.

«Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение» в настоящее время применяется только к пандемии коронавируса и продолжающимся усилиям по искоренению полиомиелита.

В последние недели усилилось давление со стороны ученых и экспертов в области общественного здравоохранения на ВОЗ и национальные правительства с целью принятия дополнительных мер в отношении оспы обезьян. В настоящее время зарегистрировано более 14 000 случаев заболевания и пять смертей в 71 государстве-члене ВОЗ. Когда комитет впервые собрался в конце июня, было всего около 3000 случаев.

Предупреждение ВОЗ служит для того, чтобы поднять тревогу, а также может разблокировать финансирование и глобальные усилия по сотрудничеству в области обмена вакцинами и методами лечения. Уже существуют эффективные методы лечения и вакцины от оспы обезьян, но их не хватает. ВОЗ также уже давала советы и обновляла информацию с момента начала вспышки в начале мая.

В Европе и США случаи оспы обезьян были зарегистрированы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и комитет также заявил, что пересмотрит свое решение, если случаи будут зафиксированы в других группах, особенно среди дети или других лиц, которые были более уязвимы для вируса во время прошлых вспышек в эндемичных странах.

В пятницу в США были выявлены первые два случая заболевания обезьяньей оспой у детей.

По словам одного источника, группа экспертов теперь разделена на тех, кто считает, что объявление чрезвычайной ситуации ускорит усилия по сдерживанию болезни, и тех, кто не думает, что она соответствует критериям, потому что она еще не распространилась на новые группы людей или не имеет высокого уровня смертности.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что оспа обезьян мутирует очень быстро. ВОЗ пока не считает, что вспышка заболевания представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.

Курсор также сообщал, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Еще напомним, что Минздрав Израиля рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.