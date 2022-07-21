ВОЗ планирует объявить чрезвычайное положение из-за обезьяньей оспы

Всплеск случаев заражения обезьяньей оспой отмечается с начала мая за пределами стран Западной и Центральной Африки, где это заболевание уже давно является эндемичным.

В четверг Всемирная организация здравоохранения вновь соберет свой экспертный комитет по обезьяньей оспе, чтобы решить, является ли вспышка теперь чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения.

Второе заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по вирусу будет проведено для изучения данных об ухудшении ситуации, когда из более чем 70 стран поступили сообщения о почти 14 000 случаев заболевания.

23 июня ВОЗ созвала чрезвычайный комитет экспертов, чтобы решить, является ли обезьянья оспа так называемой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) — самый высокий уровень тревоги агентства здравоохранения ООН.

Но большинство экспертов сообщило главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, что ситуация на тот момент не достигла порога.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что оспа обезьян мутирует очень быстро. ВОЗ пока не считает, что вспышка заболевания представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.

Курсор также сообщал, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.