ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки оспы обезьян

ВОЗ заявляет, что на следующей неделе проведет экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать глобальную вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
«Вспышка обезьяньей оспы необычна и вызывает тревогу. По этой причине я решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявил журналистам глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Тедрос говорит, что в этом году в ВОЗ было зарегистрировано 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1 500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.
Курсор также сообщал, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.
Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.
Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.