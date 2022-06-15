ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки оспы обезьян

Уровень заболеваемости растет, но универсальной вакцины до сих пор не существует.

ВОЗ заявляет, что на следующей неделе проведет экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать глобальную вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

«Вспышка обезьяньей оспы необычна и вызывает тревогу. По этой причине я решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявил журналистам глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тедрос говорит, что в этом году в ВОЗ было зарегистрировано 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1 500 предполагаемых случаев в 39 странах.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.

Курсор также сообщал, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.