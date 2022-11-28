ВОЗ вводит новое название для оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о новом названии оспы обезьян в попытке бороться с «расистскими и стигматизирующими выражениями». ВОЗ заявила, что хочет изменить свое название еще в июне, и они, наконец, остановились на «mpox» после серии консультаций с мировыми экспертами.

«ВОЗ начнет использовать новый предпочтительный термин «mpox» в качестве синонима обезьяньей оспы. Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока термин «обезьянья оспа» будет выведен из употребления», — говорится в заявлении организации.

Ранее в этом году десятки ученых написали открытое письмо, в котором выразили «настоятельную необходимость» изменить язык вокруг вируса оспы обезьян, утверждая, что это может способствовать дискриминации людей. Они также упомянули постоянную ссылку на Африку (где она является эндемичной) и использование изображений африканцев при освещении в СМИ текущей вспышки в Европе и США.

ВОЗ говорит, что прислушалась к этим опасениям и отреагировала: «Когда в начале этого года вспышка обезьяньей оспы расширилась, расистские и стигматизирующие высказывания в Интернете, в других условиях и в некоторых сообществах наблюдались и сообщались в ВОЗ. На нескольких встречах, открытых и частных, ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия».

Раньше было обычным делом называть болезни в честь географических названий (например, испанский грипп, вирус Западного Нила и т. д.) или животных (свиной грипп, ветряная оспа и т. д.). Однако в последние годы ВОЗ обновила свою политику именования болезней и отказалась от этого подхода.

Это связано с тем, что названия часто плохо отражают истинную природу болезни и могут способствовать распространению дискриминации. Перейдя к нейтральному названию болезни, ВОЗ надеется избавиться от некоторых предубеждений и предположений, которые могут помешать усилиям по максимально плавному сдерживанию распространения инфекции.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ составила рейтинг самых смертоносных патогенов, включая загадочную «болезнь X». ВОЗ заявила, что разрабатывает новый список приоритетных патогенов, которые могут вызвать пандемии или вспышки и должны находиться под пристальным наблюдением.

Курсор сообщал, что ВОЗ обеспокоена возвращением опасного заболевания. В XIX веке эпидемия распространилась по миру и унесла много жизней. Ученые опасаются, что она уже на пороге и сегодня.