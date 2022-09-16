ВОЗ «настоятельно не рекомендует» использовать два метода лечения COVID

ВОЗ больше не рекомендует две терапии антителами против COVID-19 на том основании, что Omicron и последние штаммы варианта, вероятно, сделали их менее эффективными.

Эти два метода лечения, в основе которых связывание с шиповидным белком SARS-CoV-2 для нейтрализации способности вируса заражать клетки, были одними из первых лекарств, разработанных в начале пандемии.

С тех пор вирус эволюционировал, и все больше данных лабораторных испытаний свидетельствуют о том, что два метода лечения — сотровимаб и казиривимаб-имдевимаб — имеют ограниченную клиническую активность против последних итераций вируса. В результате они также потеряли популярность у регулятора здравоохранения США.

Эксперты ВОЗ заявили, что они настоятельно не рекомендуют использовать эти два метода лечения у пациентов с COVID-19, отменив предыдущие условные рекомендации, одобряющие их, в рамках набора рекомендаций, опубликованных в British Medical Journal.

GSK GSK.L и партнер Vir Biotechnology VIR.O сотровимаб, который принес миллиардные продажи и стал одним из самых продаваемых британских производителей лекарств в прошлом году, был отозван с рынка США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле.

«Учитывая, что США начали сомневаться в клинической эффективности сотровимаба против Омикрона еще в феврале, осознание ВОЗ приходит немного позже. Теперь, когда ВОЗ выпустила эту рекомендацию, будет интересно посмотреть, сколько других стран присоединятся к ней», — сказала Пенни Уорд, приглашенный профессор фармацевтической медицины в Королевском колледже Лондона.

Regeneron и партнер Roche, коктейль антител казиривимаб-имдевимаб, также принесли миллиардные продажи и были одним из самых продаваемых производителей лекарств в США в 2021 году.

Еще в январе FDA пересмотрело свою позицию в отношении лечения, ограничив его использование небольшой группой пациентов, сославшись на его меньшую эффективность по сравнению с вариантом Омикрон. Обе терапии по-прежнему рекомендуются для использования европейским регулятором лекарственных средств.

Другой терапией COVID, появившейся в начале пандемии, был противовирусный ремдесивир компании Gilead. ВОЗ сузила свою условную рекомендацию для препарата, посоветовав использовать его только пациентам с тяжелой формой COVID из-за его «скромной» пользы.

Есть несколько существующих терапевтических средств от COVID, которые остаются полезными в борьбе с вирусом, а другие находятся в разработке, которые, как ожидается, также принесут пользу пациентам.

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