Возле мавзолея в Иране произошла кровавая стрельба: детали происшествия

Сегодня, 26 октября, в иранском городе Ширан возле мавзолея Шах-Черах произошел теракт, во время которого, по неофициальным данным, погибли около 15 человек, еще десятки получили ранения средней степени тяжести.

Об этом сообщает IRNA.

Трое вооруженных людей заехали на автомобиле на территорию мавзолея и открыли огонь по людям, стоявших у входа. Среди погибших есть женщины и дети.

По неподтвержденным данным, полиция арестовала двоих из трех нападавших. Однако СМИ со ссылкой на местных чиновников говорят, что стрелок был всего один. Власти говорят, что сейчас ситуация контролируемая.

Иранские официальные лица убеждают, что нападавшие действовали как мусульмане-экстремисты суннитского толка. Но пока ни одна из преступных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

К слову, мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза и важной религиозной святыней.

«Курсор» писал ранее, что 17 августа, во время вечерней молитвы в мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, во время которого, по неофициальным данным, могли погибнуть не менее 20 человек, еще 40 получили ранения.