Теракт в столице Сомали: число жертв растет

Боевики террористической организации «Аш-Шабааб», связанной с организацией «Аль-Каида», захватили отель в столице Сомали. Сейчас ведутся бои на территории отеля.

В столице Сомали, городе Могадишо, вооруженные боевики на заминированных автомобилях атаковали центральную гостиницу.

Об этом информирует разведка Сомали.

Власти страны подтверждают гибель двенадцати мирных граждан, пострадавших в результате нападения на отель Hayat боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

Прошлой ночью нападавшие террористы штурмовали гостиницу «Хаят» двумя заминированными автомобилями, а затем проникли на территорию, которую они взяли под свой контроль. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Аш-Шабааб», связанная с организацией «Аль-Каида».

По информации властей есть раненые, число жертв может возрасти.

Напомним, ранее «Курсор» писал, что лидер Хизбаллы: Сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана, несмотря на продолжающиеся ядерные переговоры с Ираном.

Наш сайт также сообщал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю, заявив, что беспилотники, отправленные недавно на газовое месторождение Кариш, были «только началом».

Редакция уже информировала, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом.