Возле ворот замка Балморал собираются люди, ждут новостей о здоровье королевы Елизаветы

Возле шотландского замка Балморал на фоне тревожных новостей о состоянии здоровья королевы начали собираться люди. Все они встревожены новостью об ухудшении состояния Елизаветы II и ждут хоть каких-то новостей.
Тем временем в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула, сообщают Телеграм-каналы.
Ряд СМИ также предположил, что королевы уже нет в живых. Но эта информация получила опровержение. Дело в том, что многие СМИ распространили недостоверную информацию, ссылаясь на журналиста королевского пула, который заявил, что «надо готовиться к худшему». На самом же деле человек, который сообщил эту информацию, не входит в число действующий королевских корреспондентов.
Ранее «Курсор» сообщил, что Принц Чарльз, его жена Камилла, а также другие члены королевской семьи едут в замок королевы Великобритании, что обусловлено ухудшением состояния ее здоровья. Помимо Чарльза, туда отправились другие дети Елизаветы II, среди которых Анна (принцесса Великобритании), Эндрю (герцог Йорский) и Эдуард (граф Уэссекский), а также братья Уильям и Гарри, и жена последнего, Меган Маркл.