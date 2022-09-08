Возле ворот замка Балморал собираются люди, ждут новостей о здоровье королевы Елизаветы

Также отменена смена караула в Букингемском дворце, а потому люди подозревают худшее.

Возле шотландского замка Балморал на фоне тревожных новостей о состоянии здоровья королевы начали собираться люди. Все они встревожены новостью об ухудшении состояния Елизаветы II и ждут хоть каких-то новостей.

Тем временем в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула, сообщают Телеграм-каналы.

Ряд СМИ также предположил, что королевы уже нет в живых. Но эта информация получила опровержение. Дело в том, что многие СМИ распространили недостоверную информацию, ссылаясь на журналиста королевского пула, который заявил, что «надо готовиться к худшему». На самом же деле человек, который сообщил эту информацию, не входит в число действующий королевских корреспондентов.