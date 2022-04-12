Стрельба в Нью-Йорке: свидетели рассказали, что происходило в метро

«Когда дверь вагона открылась я увидел ужас. Это были дым, кровь и крики людей», — рассказал радиостанции 1010 WINS Сэм Каркамо, очевидец стрельбы в нью-йоркском метро, который увидел, как из поезда N после открытия двери вырвался гигантский клубок дыма.
Дэнни Мастроджорджио из Бруклина только-только отвез своего сына в школу, когда увидел, как толпа пассажиров, среди которых было несколько раненых, в панике бежит по лестнице метро. По его словам, по крайней мере, у двоих были видимые травмы ног.
«Это было безумие», — сказал он. «Никто точно не знал, что происходит».
Аллан Ли находился в своем кафе «Нубе», когда полдюжины полицейских и пожарных машин внезапно съехались в квартал.
«Они начали выпроваживать людей, находившихся в квартале, в соседний квартал, а затем перекрыли вход в метро», — рассказал он. Когда Аллан заметил саперов и собак, он понял, что это не обычная проблема в метро.
Курсор ранее писал, что в Нью-Йорке неизвестный начал стрельбу в метро. В Нью-Йоркском метро неизвестный в противогазе и строительном жилете открыл стрельбу. Появилась информация о 13 раненных.