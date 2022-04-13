Полиция Нью-Йорка разыскивает водителя фургона в связи с терактом в метро

Полицейские ищут Фрэнка Джеймса, который размещал провокационные видео на YouTube, однако пока неясно, связан ли он с нападением.

В метро Нью-Йорка вчера, 12 апреля, неизвестный стрелок в противогазе и строительном жилете привел в действие дымовую гранату и выстрелил не менее 33 раз по поезду метро в час пик. Полиция прочесывает город в поисках нападавшего, а также пытается найти арендатора фургона, который, возможно, связан с происшествием.

Начальник отдела детективов Джеймс Эссиг заявил, что полиция пока не уверена, что мужчина, которого назвали Фрэнком Р. Джеймсом, 62 года, имеет отношение к нападению в метро.

Детективы сейчас изучают сообщения подозреваемого в социальных сетях, и некоторые из них вынудили усилить охрану мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Нападение превратило утреннюю поездку в метро в сцену ужаса: задымленный вагон поезда, выстрелы по меньшей мере 33 пуль, окровавленные люди на платформе, крики и плач свидетелей.

Пять человек находятся в критическом состоянии, но есть надежда, что они выживут. По данным полиции, по меньшей мере 29 человек обратились в больницы с огнестрельными ранениями и отравлением дымом.

Ранее «Курсор» сообщал, что о стрельбе в метро Нью-Йорка: есть пострадавшие. В Нью-Йоркском метро неизвестный в противогазе и строительном жилете открыл стрельбу. Появилась информация о 13 раненных.

Также публиковалось видео и свидетели рассказали, что происходило в метро. В Нью-Йорке на станции метро «36th Street» произошла стрельба. В сети появляются фото, видео, а также рассказы от свидетелей. По предварительной информации 13 человек получили ранения.

Редакция писала, что в консульстве заявили, что израильтяне не пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке. Представитель израильского консульства в Нью-Йорке заявил сегодня, что «на данный момент сообщений о жертвах среди израильтян в результате стрельбы в нью-йоркском метро не поступало».