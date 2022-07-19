Стивен Спилберг снял свой первый клип на смартфон

Вработе над видео Спилбергу помогала кинопродюссер Кристи Макоско Кригер, занимавшая пост его ассистентки, начиная с документального фильма 1998 года «Последние дни».

Известный кинорежиссер Стивен Спилберг впервые за более чем 50-летнюю карьеру кинорежиссера снял музыкальный клип. Примечательно, что черное-белое видео на композицию музыканта Маркуса Мамфорда «Cannibal» режиссер снял на смартфон.

Отметим, что Маркус Мамфорд – это фронтмен группы Mumford and Sons. В качестве арт-директора клипа выступила супруга Спилберга актриса Кейт Кэпшоу. Примечательно, что клип сняли в спортзале средней школы в Нью-Йорке одним дублем. В кадре Мамфорд сидит на небольшой сцене перед пустым зрительным залом и поет.

Ранее наш сайт писал, что умер известный еврейский композитор, написавший культовую «Тему Джеймса Бонда». Монти Норман, еврейский композитор, автор саундтрека к фильмам о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 94 лет. Он умер после непродолжительной болезни.

Кроме того, Курсор писал, что в Израиле выступил один из самых известных рэперов мира. 50 Cent не новичок в Израиле. Он выступал здесь в 2006 году, а в последний раз был в Израиле в 2013 году, когда продвигал свою компанию по производству наушников.

Еще напомним, что Дрейк выпустил клип, в котором он играет жениха на еврейской свадьбе.