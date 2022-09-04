Впервые за 11 лет: жителям поселка, находящегося возле разрушенной АЭС «Фукусима», разрешили вернуться домой

Власти японского поселка Футаба, который располагается поблизости с разрушенной атомной электростанцией «Фукусима», позволили местным вернуться домой спустя 11 лет после аварии.

Местное правительство решило отменить приказ об эвакуации некоторых районов. Население выселили из поселка Футаба после того, как весной 2011 года на АЭС «Фукусима Дайити» произошла авария.

Об этом сообщает Kyodo News и Japan Times.

Футаба стал последним населенным пунктом среди 11 муниципалитетов, где был отменен приказ об эвакуации. Это произошло несмотря на тот факт, что более 80% территорий считаются экспертами зонами, где до сих пор лучше не находиться.

Относительно низкий уровень радиации позволили властям с марта 2020 года разрешить японцам посещать северо-восточные районы, но жить там было по-прежнему запрещено. Сейчас чиновники не знают, когда эти территории полностью очистятся.

Однако, прогнозируется, что к 2030 году население здесь составить около 2 тысяч человек. Согласно социологическим опросам, проведенным в 2021 году, более 60% местных жителей не планируют возвращаться в Футабу. По словам японского чиновника, к 2025-2026 годам в поселке могут построить необходимую инфраструктуру, что произойдет одновременно с возвращением жителей поселков Футаба и Окума.

Отметим, что до катастрофы на атомной электростанции «Фукусима» в поселке жило примерно 7 тысяч человек, но из-за аварии он стал «призраком». Ранее заселенные территории стали пустыми, люди массово покинули свои дома и автомобили.

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