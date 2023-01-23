Врач назвал симптомы нового штамма Кракен и объяснил его особенности: что нужно знать

Об этом рассказал семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в Instagram.

Новый штамм ковида серьезно обеспокоил врачей и ученых. эксперты считают, что он может стать причиной новой волны пандемии.

Штамм Кракен является следствием слияния двух разновидностей штамма Омикрон. Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека (аналогия с мифическим Кракеном, который щупальцами опутывает свою жертву).

ВОЗ официально признала его заразнее Омикрона.

Симптомы будут те же, что и при Омикроне, обычно легкое течение. Симптомы: повышение температуры, общая слабость, головные и мышечные боли, насморк и чихание, кашель, першение в горле. В отдельных случаях может ухудшиться аппетит и возникнуть диарея.

Интересно, что Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного ковида, поэтому защиту от Кракена имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад).

Кракен наиболее опасен для основных групп риска – детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Курсор сообщал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен». Американские исследователи говорят, что он лучше избегает иммунитета, а значит более опасный

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона.