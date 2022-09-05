Врач посоветовал Папе Римскому не ехать с визитом в Украину или россию

Лечащий врач Папы Римского Франциска выступает против идеи визита Понтифика в Украину или россию* из-за состояния его здоровья.

Об этом сам Папа Франциск рассказал в интервью каналу CNN Portugal.

«Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита в Украину или россию.

При этом, по словам Понтифика, он «находится в постоянном контакте» с москвой и Киевом.

Как сказал Папа Франциск, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья — в частности, из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду. После этого доктор сообщил, что ему не следует совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.

Как сообщал Курсор, 28 августа во время воскресной молитвы в итальянском городе Аквила Папа Римский Франциск призвал обратиться к Пресвятой Богородице, дабы «она испросила прощения и мира для всего мира».

«Помолимся об украинском народе и обо всех народах, страдающих от войн. Бог мира да возродит в сердцах лидеров наций человеческое и христианское чувство милосердия. Мария, Матерь милосердия и Царица мира, молись о нас!» — сказал Понтифик.

Также Курсор писал о том, что Папа Франциск осудил «свирепость и жестокость» российских войск в Украине, одновременно восхваляя «героизм» и «мужество» украинцев, защищающих свою землю.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!