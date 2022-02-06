Врачи назвали ложные симптомы штамма Омикрон

Ученые рассказали, что проблемы с желудочно-кишечным трактом далеко не всегда говорят о наличии у пациента коронавируса. Они могут быть вызваны «норавирусом», который распространен в это время года.

Как рассказали специалисты, которые разработали систему отслеживания симптомов ZOE COVID Study, расстройство желудка далеко не всегда говорит о том, что у человека именно коронавирус.

Так, всплеск жалоб с желудочно-кишечным трактом наблюдался с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Кроме того, такое наблюдалось и ранее.

По словам ученых, это может быть связано с сезоном кишечных заболеваний, которые активизируются в зимнее время года. При этом, иногда все же проблемы с ЖКТ могут быть вызваны именно коронавирусом.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрона.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые намерено заразили нескольких людей коронавирусом, чтобы провести эксперимент.

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