Враг наступает буквально по трупам своих же солдат — Минобороны Украины

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские оккупанты провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и начали мощный штурм.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, рф* задействовала большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.

«Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли.

Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», — написала замминистра обороны Украины.

Как сообщал Курсор, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что президент россии владимир путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году — когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Также Курсор писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!