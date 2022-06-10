Все больше мирных жителей в Украине погибают из-за неточности ракетных ударов россии

Наихудшая ситуация в Мариуполе: каждую секунду из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 трупов мирных жителей. Если труп не находится в мумифицированном состоянии, его вывозят сразу на одну из двух свалок.

На днях минобороны рф* отчитались, что ударили по бронетанковому заводу в Харькове, но на самом деле снаряд поразил супермаркет. Причем это далеко не первый случай, когда россияне поражают вместо стратегических объектов объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом пишет Fürge Hír.

Так, из-за обстрелов Харькова за сутки с 7 по 8 июня 1 человек погиб и еще 6 получили ранения.

В целом, только за 8 июня оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они уничтожили 28 гражданских объектов, включая 21 жилой дом, 2 школы, пчеловодческое хозяйство и др.

В результате этих обстрелов погибли четыре человека, 6 получили ранения.

По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 478. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190.

Россияне, кроме того, опять нанесли удары по Сумской области. Они вели огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинах. Был прилет из миномета по Краснопольскому району. Далее оккупанты обстреляли из минометов Шосткинский район.

В Северодонецке украинские солдаты сдерживают штурм, активно ведутся боевые действия.

В Лисичанске очень сложная ситуация.

Например, вчера после выстрела в центре города погиб местный житель. Повреждено несколько многоэтажных домов.

В Черновицкой области россияне произвели 4 обстрела в приграничных районах.

В оккупированном Мариуполе оккупанты устроили для украинцев «гуманитарный ад».

У мариупольцев есть только один способ выжить — получить гуманитарную помощь, но это задача не из легких.

Сперва нужно занять место в очередь за два-три дня, но и это не гарантирует успех.

Даже если повезет выстоять очередь на жаре, может попасться что-то не очень хорошего качества, тем более без холодильников оно быстро испортится.

Кроме того, россияне воруют украинский металлопрокат из мариупольского порта.

Также в Мариуполе продолжают убирать руины розрушенных домов. Каждую секунду из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 трупов мирных жителей. Больше всего трупов в подвалах и подъездах старых домов. Если труп не находится в мумифицированном состоянии, его вывозят сразу на одну из двух свалок. Остальные будут доставлены в морг.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!