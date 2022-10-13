Всемирный день зрения: какие недуги могут повлиять на здоровье глаз

В день Всемирного дня зрения эксперты раскрыли 4 общих заболеваний, которые могут привести к проблемам со зрением.

Тема Всемирного дня зрения 2022 года — «Люби свои глаза». Этот день направлен на повышение осведомленности общественности о глобальной проблеме здоровья глаз. Знаете ли вы, что проблемы со зрением возникают не только из-за глаз? Они также могут быть вызваны рядом заболеваний или нарушений здоровья.

Health Shots связались с доктором Приянкой Сингх, консультантом-офтальмологом Глазного центра Нейтра в Нью-Дели, чтобы обсудить хронические проблемы со здоровьем, которые могут привести к проблемам со зрением.

По словам доктора Сингх, вот 5 проблем со здоровьем, которые могут повлиять на ваше зрение:

1. Диабет

Длительно высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды по всему телу, в том числе в сетчатке. Крошечные кровеносные сосуды, которые входят в сетчатку, могут кровоточить или протекать, если сахар подавляет их. Чтобы бороться с этим, у более слабых глаз вырастают новые кровеносные сосуды, которые могут легко кровоточить или протекать. Эта утечка может привести к тому, что глаз наполнится жидкостью, что приведет к увеличению сетчатки и ухудшению зрения. Это состояние называется диабетической ретинопатией, которая возникает из-за повреждения кровеносных сосудов из-за диабета.

2. Гипертония

Точно так же, как высокий уровень сахара в крови, высокое кровяное давление также может повредить кровеносные сосуды. Высокое кровяное давление может привести к утолщению кровеносных сосудов сетчатки, что уменьшит количество крови, которая может достичь сетчатки.

Без достаточного кровотока нежные ткани глаза повреждаются, что может привести к отеку желтого пятна и кровоизлиянию в стекловидное тело, повреждению зрительного нерва и скоплению жидкости под сетчаткой. Это состояние известно как гипертоническая ретинопатия.

3. Рассеянный склероз

Иммунная система атакует миелиновую оболочку, которая защищает зрительный нерв и способствует быстрой и эффективной передаче сигнала от глаз к мозгу для интерпретации. Начинается воспаление зрительного нерва и быстрая потеря зрения. Это называется невритом зрительного нерва. Это состояние приводит к боли при движении глаз, нечеткому зрению, потере цветового зрения, дыре в центре зрения, головной боли и в некоторых редких случаях к слепоте.

4. Ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания.

При аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит (РА) и системная красная волчанка (СКВ), иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма. Таким образом, сосудистые компоненты сосудистой оболочки, включая радужку, цилиарное тело и хориоидею, проявляют воспалительную реакцию, и вышеупомянутая ситуация приводит к аутоиммунному увеиту. Это поражает и вызывает воспаление во всех частях глаза и приводит к внезапной потере зрения, сильной боли и повышению давления.

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