Вслед за Netflix: сервис Disney+ готовит к запуску более доступный тариф

Сейчас сервис насчитывает уже более 164 млн подписчиков.

Американский сервис Disney+ поделился итогами четвертого квартала фискального 2022 года. За этот период ему удалось увеличить количество подписчиков на 12 миллионов и сейчас платформой пользуется 164,2 миллиона человек. В ближайшем времени сервис планирует запустить более доступный тариф с рекламой.

Об этом сообщает Techcrunch.

Новая версия подписки будет активна с 8 декабря 2022 года. Какие конкретно пользователей ожидают преимущества и ограничения в бюджетном тарифе пока неизвестно.

Но компания ищет и дополнительные источники дохода, недавно Disney+ объявил, что тестирует работу магазина эксклюзивных товаров для подписчиков. Он позволяет избранным подписчикам Disney+ в США покупать эксклюзивные товары и получать ранний доступ к продуктам таких брендов, как Star Wars, Marvel, Disney Animation Studios и Pixar.

«Курсор» писал ранее, что популярная стриминговая платформа Netflix запустила бюджетный тариф, который позволит пользователям экономить деньги на подписке. Но пока он доступен только в нескольких странах. Стоимость такого тарифа составляет 7 долларов в месяц.

Еще мы писали, что в августе текущего года, согласно квартальным отчетам, стриминговый сервис Disney+ привлек более 221 млн подписчиков и обошел по этому показателю платформу Netflix.