ВСУ готовят «ловушку» для россиян под Бахмутом — ISW

Украинские силы обороны нанесли удар по российским войскам в районе Бахмута на Донетчине, подорвав два стратегически важных моста.

Подробнее об этом информирует Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Согласно сводке от Института изучения войны, украинские военные вероятно пытаются пресечь потенциальные пути отступления противника. Несмотря на попытки пропаганды российской федерации*, сообщается, что украинские войска удерживают город и успешно отбили атаки в окрестностях Бахмута. ISW также информирует, что разрушение двух мостов в районе города свидетельствует о серьезной борьбе на местах. Войска рф не прекращают наземные атаки в районе Бахмута, в попытке захватить город уже несколько месяцев. Однако, украинские силы оказывают жестокое сопротивление и не допускают противника близко к населенному пункту.

Ситуация меняется молниеносно. Все чаще в сети появляется информация, что украинская армия планирует отступление от Бахмута, чтобы потом нанести еще более мощный удар. Однако украинские власти официально не комментируют данный слух.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперт рассказал, когда война в Украине может перейти в новый формат. По слова директора военного портала Defense Express Сергея Згуреца, деоккупация украинскими военными всех территорий, которые захватила россия, и выход на границы 1991 года не будут являться гарантией 100% окончания войны.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Министерство финансов россии опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов). Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!