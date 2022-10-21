ВСУ использовали против россиян редкие противотанковые комплексы: опубликовано видео

Такой самоходный ПТРК не часто попадал на видео.

В открытом доступе появилось видео, которое указывает на то, что бойцы Вооруженных Сил Украины используют для стрельбы по российским оккупантам самоходные противотанковые комплексы советского производства 9П148 «Конкурс» на шасси БРДМ-2. Конкретное время и место действия не раскрываются.



Как предполагает Defense Express, эти машины оснащены своими «родными» пусковыми установками для отстрела противотанковых ракет 9М113 «Конкурс» и 9М111М «Фагот».

По сути это лишь второе за все время войны видео, на котором фигурируют машины 9П148 из состава ВСУ.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.