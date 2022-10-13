ВСУ назвали численность российских войск в Беларуси

Украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси. ВСУ при необходимости могут нарастить силы на северной границе.

Украинские военные наблюдают за перемещением российского контингента по территории Беларуси.

Милитарный пишет, что, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, численность российских войск в Беларуси, в настоящее время составляет до тысячи человек.

Также там развернуто несколько десятков единиц разнообразной военной техники.

“В настоящее время на территории Беларуси находятся военные ВС рф примерной численностью до 1000 человек. Также там 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК «Искандер», 12 ЗРК С-400″, — сказал Наев.

Командующий Объединенными силами также отметил, что на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

Сергей Наев подчеркнул, что по состоянию на данный момент ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая.

“Мы к наступлению со стороны Беларуси по состоянию на данный момент готовы. Мы должны понимать, что войска, которые будут накапливаться в Беларуси, будут повышать их степень готовности и их степень агрессивности. Соответственно, военное командование также будет наращивать и наши силы и средства», – заявил он.