ВСУ не сдаст Бахмут: появилось мощное видео, на котором украинцы словили «вагнеровца»

Бахмут — это камень преткновения, об который уперлась оккупационная армия рф и не отступает.

Скоро будет ровно год, как россия* вторглась на территорию суверенного государства, и ни на минуту путин не оставляет свои планы по порабощению целого соседнего народа. Но украинские войска прикладывают максимум усилий не допустить этого.

Недавно, пограничники Луганского отряда взяли в плен «вагнеровца» на Бахмутском направлении. Подробнее об этом информирует УНИАН.

Бахмут — небольшой город, населением в 70 тысяч человек, в Донецкой области. Он встал костью в горле у владимира путина, которые не решается дать приказ касательно отступления, а скорее даже наоборот, требует захватить его полностью к 24 февраля. А потому туда было направлено большое количество живой силы армии рф, в том числе представители чвк «вагнер».

Сообщается, что пленный был взят в результате неудачного штурма российскими бойцами. Под плотным огнем пограничники отбили атаку оккупантов, в результате чего было уничтожено 4 оккупанта, по меньшей мере семерых ранили и одного взяли в плен.

Ранее «Курсор» информировал, что генерал США предположил, как именно закончится война в Украине. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марка Милли, война Украины против россии завершится за столом переговоров, и ни одна из участниц боевых действий не достигнет своих военных целей.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Выбрано четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!