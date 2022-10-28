ВСУ показали, как поразили новейший российский танк Т-90М «Прорыв»

Судя по видео, танк получил серьезные повреждения или же вовсе был уничтожен.

На Юге Украины ВСУ высокоточным вооружением поразили современный российский танк Т-90М «Прорыв».

Об этом сообщила в своих соцсетях аналитическая группа Ukraine Weapons Tracker.

Танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом средств снижения заметности «Накидка», был обезврежен артиллерийским огнем.

По словам автора, удар был нанесен высокоточным корректированным артиллерийским боеприпасом M982 Excalibur.

Танк был найден украинскими артиллеристами на позиции с помощью аэроразведки и обезврежен с первого попадания.

Впервые о привлечении российскими силами в Харьковской области танков Т-90М «Прорыв» стало известно в апреле.

Танк Т-90М был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Для рф он является современной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, новой системы автоматического управления огнем и реализации мер по повышению живучести.

На нем полностью заменена башня, модернизирована силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости. На танк Т-90М Прорыв устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты Реликт.

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