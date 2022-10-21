ВСУ показали, как применяют RBS-17 по наземным целям

В состав нового пакета входили противокорабельные ракеты малой дальности RBS-17 (Robot-17).

На обнародованном видео с передовой украинские военные одновременно запускают две ракеты по наземным целям.

Шведские министры рассказывали, что ракеты RBS-17 были особым запросом украинского правительства.

RBS-17 – ракетный комплекс с лазерной наводкой, используется военными подразделениями для затруднения проникновения противника на флоте.

Система имеет высокую точность и может быть развернута на берегу или на кораблях. По сути это противокорабельный вариант противотанковой ракеты AGM-114 «Hellfire».

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.