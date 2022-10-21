ВСУ показали, как применяют RBS-17 по наземным целям

Вооруженные силы Украины получили на вооружение от Швеции ракетные комплексы RBS-17.
Видео по применению этого оружия в Украине обнародовали аналитики из «Ukraine Weapons Tracker».
Милитарный напоминает, что в июне этого года правительство Швеции опубликовало поправки в бюджет с рекомендациями, указывающими, что Швеция предоставит Украине военную помощь.
В состав нового пакета входили противокорабельные ракеты малой дальности RBS-17 (Robot-17).
На обнародованном видео с передовой украинские военные одновременно запускают две ракеты по наземным целям.
Шведские министры рассказывали, что ракеты RBS-17 были особым запросом украинского правительства.
RBS-17 – ракетный комплекс с лазерной наводкой, используется военными подразделениями для затруднения проникновения противника на флоте.
Система имеет высокую точность и может быть развернута на берегу или на кораблях. По сути это противокорабельный вариант противотанковой ракеты AGM-114 «Hellfire».
Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.
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