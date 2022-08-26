ВСУ показали, как украинские танки разбили российскую батарею «Мста-Б»

Оперативная группировка войск «Каховка» выложила видео о том, как танковое подразделение Вооруженных Сил Украины уничтожило стрельбой с закрытых позиций артиллерийскую позицию россиян, где стояли как минимум две буксированные гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм. Тип танков, которые вели стрельбу, не раскрывается. Однако их огонь был точным, ни один российский артиллерист не уцелел.

Танкові підрозділи оперативного угруповання військ «Каховка» нанесли вогневий удар із закритих вогневих позицій по кацапським артилерійським установкам. pic.twitter.com/R5jyKBxdTd — АSLAN (@antiputler_news) August 25, 2022

Танки могут вести огонь из закрытой позиции максимум на несколько километров, и получается, что расчеты уничтоженных «Мста-Б» «проморгали» подошедшую столь близко угрозу.

На месте огневого налета не было замечено ни одного автотранспорта – похоже, россияне даже не надеялись на то, что батарею придется выводить из-под огня ВСУ, отмечают эксперты Defense Express.

Ранее Курсор писал о том, что с начала полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины около тысячи детей были убиты или ранены. И это только установленные факты, реальное число жертв может быть куда больше. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!